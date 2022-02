Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato Gabriele

“ Benvenuto al mondo ” hanno scritto entrambi sui social, a corredo di una foto dalla sala parto. Tanti gli auguri vip sotto i post, tra cui quelli di Giulia Salemi, Adriana Volpe, Valentina Ferragni e naturalmente della neo nonna Eleonora Giorgi , che ha scritto: “Che emozione, che gioia!!! Grazie Cli, grazie Paolo, grazie Gabri!”. Clizia Incorvaia, 41 anni, e Paolo Ciavarro, 30, desideravano tanto avere un figlio insieme. “Sono davvero felice, desideravo tanto dare un fratellino a Nina – ha scritto tempo fa l'influencer, che ha un’altra figlia nata dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e innamorati due anni fa al Grande Fratello Vip, un'edizione segnata dall'improvvisa esplosione della pandemia e che ha costretto i due, una volta usciti dal gioco, a restare distanti per diversi mesi. " Si sono realizzati tutti i miei sogni – aveva raccontato Ciavarro a Verissimo - Io sono prontissimo di diventare papà, non ce la faccio più ad aspettare, sono emozionatissimo”. E Clizia: "Sto vivendo la seconda maternità in modo più consapevole, forse con Nina ero più incosciente . Per esempio non faccio caso a quanti chili ho preso, non mi voglio concentrare su cose futili che al momento non mi interessano più”. Il prossimo passo sarà il matrimonio : “Ci sarà sicuramente, non a breve però, ma l'intenzione c'è, credo nella famiglia, nel matrimonio, quindi sicuramente è il passo successivo" ha raccontato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Clizia Incorvaia mamma a 41 anni, il messaggio

approfondimento

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mostrano la prima ecografia

Quando ha annunciato di essere incinta, Clizia Incorvaia ha ricevuto anche diversi messaggi da chi l'ha criticata per la sua età. L'influencer ha quindi voluto condividere il suo pensiero sui social. “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei miei sogni. Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni! Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività, quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni”, ha proseguito. “C’è ancora molto da fare, in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo” ha concluso.