E poi ancora, in un altro post “Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te al 'maschile': Ciavarrino ti amooo ”. Tanti gli auguri degli amici vip, tra cui Jane Alexander, Rita Rusic, Justine Mattera e Francesca Sofia Novello. Tanta anche la gioia della futura nonna Eleonora Giorgi : "Tre fratelli maschi, tre nipoti maschi, due figli maschi e adesso… il primo nipotino maschio! La tradizione non s’interrompe! Felice", ha scritto l'attrice postando le foto di Clizia e Paolo. "Una supremazia di 'quote azzurre'... Tanto felici", ha replicato la nuora.

Clizia Incorvaia, le sue parole

"Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura” ha rivelato Clizia a Gente, dando la notizia della gravidanza. “Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. Ora sto meglio, ho ripreso energia. L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori. Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme", ha raccontato la Incorvaia. "Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome” aveva rivelato Paolo quando ancora non sapeva del sesso del bambino. “Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi", ha fatto sapere emozionato Paolo Ciavarro. Clizia e Paolo, che hanno dieci anni di differenza (lei 40, lui 30 ad ottobre) si sono conosciuti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Le parole di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha manifestato un po' di dispiacere per le mancate parole del futuro nonno Massimo Ciavarro. “Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”.