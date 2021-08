Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mostrano la prima ecografia

Nei giorni scorsi la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio attraverso un tenero scatto, queste le parole di Clizia Incorvaia: “Non è stato facile mantenere ‘solo per proteggere’ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nin a , aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni. Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti”.

La modella ha poi concluso: “E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande , mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno , credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare, in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a”.