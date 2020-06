Un’estate di passione per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia si mostra in svariati scatti e stories, più innamorata che mai. I fan sognano nel vederli in barca, l’uno di fianco all’altra. Una lunga vacanza dopo il forzato lockdown, che li conduce da Sud a Nord, alla scoperta delle bellezze italiane