In Belcanto, Maria ripone tutte le sue speranze in Antonia, che ha istruito per diventare una cantante lirica di successo a Milano. Quando Iginio tenta di farle del male, Carolina interviene e lo uccide per difendere la madre. Per evitare l’arresto, Maria fugge a Milano con le due figlie. Nella foto, Vittoria Puccini (che interpreta Maria) al photocall della serie



Vittoria Puccini ospite a Sanremo 2025, da Elisa di Rivombrosa alla serie Belcanto. FOTO