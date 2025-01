Belcanto, serie con Vittoria Puccini sulle radici dell'Opera in Italia

La serie Belcanto andrà in onda su Rai 1 a partire dal 24 febbraio 2025, con un totale di otto episodi trasmessi settimanalmente in prima serata.

La sua trama avvincente unisce musica, storia e dramma personale, motivo per cui Belcanto sattirerà non solo gli appassionati di musica, ma anche chi cerca storie intense ed emozionanti.

Vittoria Puccini, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera, tra gli altri, sono gli interpreti che rendono la serie ancora più interessante.