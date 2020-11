Vittoria Puccini, la bellezza e l'eleganza di un'attrice di talento

4/33

Sempre in televisione nel 2004, Vittoria Puccini interpreta il ruolo di Octavia in Imperium: Nerone. Nel 2005 è la protagonista del film Ma quando arrivano le ragazze?, regia di Pupi Avati. Nello stesso anno ritorna con Elisa di Rivombrosa - Parte Seconda, per cui vince la Telegrolla d'Oro, come migliore attrice di fiction per il ruolo di Elisa Scalzi Ristori. Sempre nello stesso anno interpreta il ruolo della Baronessa Maria Vetsera in Il destino di un principe, regia di Robert Dornhelm, che parla dei fatti di Mayerling