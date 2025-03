Gary Sinise compie 70 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Nato nell’Illinois il 17 marzo 1955, dopo tanti anni in teatro e gli esordi come regista, negli anni Novanta è diventato celebre con il ruolo del tenente Dan in Forrest Gump, ottenendo anche una candidatura agli Oscar. Per le sue interpretazioni tra piccolo e grande schermo ha vinto un Emmy, un Golden Globe e 4 SAG. In tv ha ottenuto enorme successo grazie alla serie CSI: NY in cui è stato per nove stagioni il protagonista, il detective Mac Taylor. Ecco le tappe più importanti della sua carriera