12/12 ©Webphoto

IL SEQUEL MAI FATTO - Nel 1995 Winston Groom scrisse Gump and Co., sequel del romanzo originale. Eric Roth si basò su questo libro per realizzare una nuova sceneggiatura nel 2001. Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre venne valutato che la storia non sarebbe più stata adatta per diventare un film e il progetto si arenò. Invece nel 2022 è uscito il film indiano Laal Singh Chaddha, remake autorizzato di Bollywood del film originale ma ambientato in India tra la fine degli anni '70 e gli anni 2010

Tom Hanks: “L’idea di Forrest Gump 2 è naufragata dopo 40 minuti”