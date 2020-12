Forrest Gump, 7 curiosità sul film con Tom Hanks

La panchina

approfondimento

I migliori film con Tom Hanks

La panchina in fibra di vetro su cui Forrest spesso si siede si trovava a Savannah (Georgia). Oggi, per proteggerla dai fan, è conservata nel Museo di Storia della Città.

La corsa

La corsa di Forrest si ispira ad una storia vera, successa nel 1982. Quando aveva solo sedici anni, Louis Michael Figueroa corse dal New Jersey a San Francisco per supportare l’American Cancer Society. A correre nel film non è però Tom Hanks, ma la sua controfigura: suo fratello Jim.

Gli attori scartati

Prima di scegliere Tom Hanks, per il ruolo di Forrest Gump sono stati valutati John Travolta (che rifiutò per interpretare Vincent Vega in “Pulp Fiction”), Bill Murray e Chevy Chase.

L’accento

Forrest Gump viene dall’Alabama. Tom Hanks, per interpretarlo, ha dovuto imparare l’accento tipico degli Stati del sud.

I sequel

Il romanzo omonimo da cui il film è tratto ha due sequel: “Gump&Co.” e “Gumpisms”. I produttori hanno pensato di fare un sequel anche della pellicola cinematografica, con un Forrest Gump adulto e padre, ma il progetto fu presto accantonato.

Il film e il romanzo

Campione di ping pong e di football, corridore instancabile e reduce dalla guerra, il Forrest Gump del film è ben diverso dal Forrest Gump del romanzo: sulle pagine del libro è meno impacciato, è un amante passionale che diventa un campione di scacchi e poi un astronauta della Nasa. Durante una missione precipita per errore in Papua Nuova Guinea, e qui viene tenuto prigioniero dagli aborigeni per quattro anni.

L’omaggio al cinema italiano

C’è una scena, in “Forrest Gump”, che rimanda alla scena de “La dolce vita” in cui Anita Ekberg fa il bagno nella Fontana di Trevi. E la scena in cui Forrest e Jenny si incontrano per la prima volta a Washington. Quando Forrest, reduce dalla Guerra del Vietnam, finisce il suo discorso, Jenny si fa largo nella folla per attraversare la Lincoln Memorial Reflecting Pool così da raggiungerlo. Lui la vede e si tuffa nell’acqua, facendo il bagno con lei.