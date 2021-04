CSI: Vegas, al via la serie revival con Grissom e Sara

A 21 anni dalla messa in onda di “CSI: Scena del Crimine”, la CBS ha dato il via libera a “CSI: Vegas” la nuova serie che dovrebbe essere una sorta di reboot/revival della celebre saga. Tra i protagonisti delle passate edizioni troveremo: William Peterson che interpreterà Gil Grissom ; Jorja Fox che ritorna nella parte di Sara e Wallace Langham, che interpreterà di David Hodges .

In questa nuova serie troveremo di nuovo Las Vegas come ambientazione principale e, dalle prime indiscrezioni, sembra che i protagonisti avranno a che fare con una minaccia che metterà a dura prova le loro abilità. Ciò li costringerà a chiedere l’aiuto di vecchi amici e nuovi sofisticati metodi d’indagine per giungere alla verità. Nei piani originali era previsto il debutto dello show per ottobre 2021. Difficile però pensare che il tutto non possa semplicemente essere rinviato al prossimo anno.

CSI: Scena del Crimine e i suoi spin off di successo

approfondimento

I migliori film da vedere ad aprile

“CSI: Scena del Crimine” è stata una di quelle produzioni diventate davvero leggendarie: con le sue 16 stagioni e i suoi 337 episodi. È uno degli show televisivi più famosi e più seguiti al mondo.

Visto il grande successo del format “originale”, nel corso degli anni hanno visto la luce tutta un gran numero di spin off, ambientati in diverse città e con diversi team scientifici, che hanno dato ulteriore slancio e popolarità del brand.

“CSI: Miami” con protagonista David Caruso, andata in onda per 10 stagioni e 232 episodi. Si tratta della prima “digressione” dal percorso originale, ma può essere considerato a tutti gli effetti un prodotto che ha eguagliato, se non addirittura superato, il successo della serie madre. Con la sua vena più action, che in certi momenti ha preso il sopravvento sull’indagine scientifica, “CSI: Miami” è considerata uno dei più grandi successi derivati dal franchise originale.

“CSI: New York”, con protagonista Gary Sinise è il secondo spin off nato da “Scena del Crimine”. Andato in onda per 9 stagioni, con ben 197 episodi, questa nuova linea narrativa cambia un po’ le carte in tavola focalizzandosi su una coppia di detective piuttosto che su un team scientifico come di consuetudine.

C’è una curiosità che lega i percorsi narrativi di cui sopra: durante l'ottava stagione Miami ha preso vita un crossover con New York e Las Vegas, che ha intrecciato le tre linee narrative e, chiaramente, i diversi protagonisti.

Ultimo prodotto nato dalla costola della famosa serie tv è “CSI: Cyber” con Patricia Arquette nel ruolo della protagonista. Andata in onda per sole 2 stagioni, per un totale di 31 episodi, questo terzo spin off metteva al centro di tutto la Cyber Crime Investigation e, ovviamente, i crimini informatici.