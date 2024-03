24/28 ©Webphoto

Ritroviamo Chris Hemsworth anche nel film successivo di Howard: Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (In the Heart of the Sea), del 2015. Nel cast anche Charlotte Riley, Cillian Murphy, Michelle Fairley, Paul Anderson. È l'adattamento del libro di Nathaniel Philbrick Nel cuore dell'oceano - La vera storia della baleniera Essex. La vicenda è quella che ha ispirato Herman Melville per il suo Moby Dick. Siamo nel 1820 e la baleniera viene attaccata da una creatura enorme. Trent’anni dopo, l’ex mozzo racconta cos’è accaduto a uno scrittore in cerca d’ispirazione