20 anni di Make-A-Wish Italia celebrati al teatro Manzoni di Milano

Quest’anno la Onlus invita tutti a festeggiare non solo il Natale, ma anche due traguardi straordinari: vent’anni di attività e oltre 3.000 desideri realizzati per bambini affetti da gravi malattie. Per celebrare questo importante anniversario, Make-A-Wish Italia ha organizzato la “Wish Night”, una serata ricca di emozione svoltasi nella serata di ieri al Teatro Manzoni di Milano

Si è svolta ieri, presso il Teatro Manzoni di Milano, una serata magica: la Wish Night, organizzata da Make-A-Wish Italia Onlus e patrocinata dal Comune di Milano. Un’occasione speciale, per ringraziare e celebrare tutte le persone che, in questi vent’anni, hanno contribuito alla missione dell’associazione: trasformare i desideri di bambini gravemente malati in esperienze straordinarie. Non una raccolta fondi, ma un momento di condivisione per mostrare, attraverso emozioni autentiche e testimonianze, l’incredibile forza e l’impatto profondo che un desiderio realizzato può generare.

Fondata nel 2004 da Fabio e Sune Frontani in memoria della loro figlia Carlotta, Make-A-Wish Italia Onlus ha regalato speranza a più di 3.000 bambini e famiglie, migliorandone la qualità della vita in momenti di grande difficoltà. L’associazione collabora con i principali ospedali pediatrici italiani, avvalendosi del supporto di molti volontari, ed è parte di Make-A-Wish International, una delle realtà non profit più conosciute al mondo, con 585.000 desideri realizzati in 50 Paesi.

La serata è stata realizzata per celebrare e condividere, in modo coinvolgente, l’essenza stessa della missione di Make-A-Wish. La scelta di uno spettacolo di magia non è casuale: attraverso l’illusionismo, gli artisti hanno esplorato il tema della speranza, dell’immaginazione e della possibilità di vedere il mondo non solo per quello che è, ma per ciò che potrebbe diventare. Scritto, diretto e presentato dal campione del mondo di mentalismo Andrea Rizzolini e prodotto da Officine dell’Incanto, lo spettacolo è stato arricchito dalle esibizioni del campione del mondo di manipolazione Francesco Della Bona, dei campioni europei di magia Alberto Giorgi e Laura, e del pluripremiato artista della memoria Vanni De Luca. Ogni numero ha rappresentato una metafora della forza dei desideri e della capacità di andare oltre le difficoltà.

Lo spettacolo ha raggiunto il suo momento più intenso quando le voci dei protagonisti della serata hanno risuonato tra la platea, anziché dal palco, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera di profonda connessione. Bambini, famiglie, una volontaria e un medico hanno condiviso pensieri profondi e toccanti, raccontando con parole vibranti il potere trasformativo di un desiderio realizzato: un faro di speranza che riesce a illuminare anche i momenti più difficili.

La Wish Night è stata una vera e propria thank you night per celebrare le oltre 3.000 famiglie che hanno vissuto la magia di un desiderio realizzato. Un’occasione speciale per dire grazie ai partner, ai sostenitori e ai volontari che hanno accompagnato e continueranno ad accompagnare Make-A-Wish Italia Onlus in questo straordinario viaggio.