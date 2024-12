Superman, la clip di James Gunn che anticipa il teaser

Il regista e produttore statunitense sta tenendo il conto alla rovescia per il lancio del primo teaser ufficiale dell'atteso cinecomic. Nella clip tutti guardano in alto, tra le nubi, nel cielo azzurro, nel punto dove il supereroe sta spiccando il volo

Superman, l'attesa pellicola di James Gunn targata DC Studios e distribuita da Warner Bros., debutterà al cinema nell'estate del 2025, precisamente l'11 luglio, ma c'è da scommetere che i mesi che ci separano dall'uscita del lungometraggio saranno pieni di soprese e soprattutto di anticipazioni.

Dopo la diffusione del primo poster del film che vede l'attore David Corenswet nei panni del protagonista Clark Kent/Superman, a poche ore dalla distribuzione del primo teaser trailer, annunciato per giovedì 19 dicembre, arriva una nuova clip a scandire il conto alla rovescia per il film e accresce le aspettative dei fan del genere.

Il montaggio, pubblicato a James Gunn e disponibile in rete sui canali ufficiali di DC, fa leva sulla meraviglia e lo stupore per l'apparizione dell'eroe.

Il tema è lo stesso del poster precedente: "Look Up", un invito a guardare in alto.



Nella clip l'eroe è di spalle James Gunn è impaziente forse più dei fan di Superman (dei lettori dei fumetti DC e degli appassionati delle storie sul grande e piccolo schermo) per l'uscita di Superman, la pellicola che fino a poco tempo fa aveva come titolo Superman: Legacy e che segna il suo debutto nell'universo DC e anche il ritorno del personaggio nel DC Universe, l'universo cinematografico dei personaggi nati sulle pagine DC Comics.

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che con i suoi aggiornamenti è stato il punto di riferimento del pubblico e degli addetti ai lavori nelle lunghe stagioni di pre-produzione e lavorazione del film, adesso è più attivo che mai nel comunicare tutte le ultime novità sul lungometraggio.

In vista dell'uscita fissata a luglio, Warner Bros. ha acceso l'attenzione sul rilascio del primo teaser trailer di cui esiste già una clip ufficiale che ne anticipa le immagini.

La clip, chi chiama "Teaser Trailer Tomorrow", dura trenta secondi in tutto, un tempo sufficiente per far sognare quella fetta di pubblico che ha già aspettative altissime sul film.

Il protagonista è mostrato di spalle, vediamo la nuca e l'iconico mantello mentre si dirige in volo sulla Terra.

Il suo arrivo è accompanato dallo stupore e dalla meraviglia di tutti i terrestri e il montaggio alterna i volti di questi ultimi, tutti rivolti verso l'alto, e le nuvole azzurre dove si muove l'eroe.

Tra i volti di chi è rimasto coi piedi per terra scorgiamo bene quello di Rachel Brosnahan, la nuova Lois Lane del grande schermo.

Le prime immagini rivelano un prodotto realizzato con la cura di chi conosce bene l'universo che sta raccontando, con tanto di colori vividi che richiamano le atmosfere d'epoca della storia originale.



Il videomessaggio di James Gunn Prima di postare su Instagram (sul suo profilo che conta oltre due milioni e ottocentomila follower) la clip con le anticipazioni del film, James Gunn ha inviato un videomessaggio ai fan per parlare ancora del lungometraggio.

L'autore, in piedi, ha detto: “Questo progetto è molto più che un altro film per me è una storia che riguarda l'umanità e cosa significa essere un eroe in un mondo che rende difficile esserlo”.

Sempre guardando in camera, ha menzionato “le incredibili performance di David Corenswet, Rachel Brosnahan Nicholas Hoult e dell'intero cast”. E ha concluso: “Non vedo l'ora che lo vediate”.

