Superman, James Gunn svela il teaser poster del film

Superman, il nuovo film di James Gunn, arriverà al cinema in Italia il prossimo 10 luglio. In attesa che esca il primo trailer, il regista ha svelato il teaser poster, col celebre supereroe che guarda verso l'alto e la scritta "Look up".

Cosa sappiamo sul film

Superman di James Gunn, uno dei film DC più attesi del 2025, darà il via a una nuova era nella storia dei film sui fumetti. E promette d'essere una delle più grandi esperienze cinematografiche degli ultimi tempi.

Come spiegato da Collider, la pellicola esplorerà un lato inedito di Superman. A dirlo è stato lo stesso James Gunn, in una puntata del poadcast di Josh Horowiz Happy, Sad, Confused. Il regista non ha spiegato di quale lato si tratta, ma ha promesso un Lex Luthor "tremila volte più minaccioso di tutti i Lex Luthor cinematografici messi insieme". Il fatto che a interpretarlo sia Nicholas Hoult, del resto, fa immaginare che sarà ben più massiccio e muscoloso dei suoi predecessori.

Superman sarà interpretato invece da David Corensweet, già visto in Hollywood di Ryan Murphy ma, sostanzialmente, volto poco noto del cinema. E sarà proprio questo, probabilmente, a regalare al supereroe una nuova, fortissima identità che ha tutto il tempo e lo spazio d'essere consolidata.