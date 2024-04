CinemaCon 2024, tutte le novità annunciate da DC a Marvel e Disney

20/23 ©Getty

Chris Aronson di Paramount Pictures ha annunciato con gli altri dirigenti dell'azienda presenti al CinemaCon i progetti futuri della compagnia. Tra questi: Paw Patrol 3, il sequel di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Smile 2, Vicious, The Running Man con protagonista Glen Powell, The Naked Gun, con Liam Neeson, The Spongebob Movie: Search For Squarepants, un prequel del film di Star Trek del 2009 e un film sui Bee Gees diretto da Ridley Scott. Annunciati i cast vocali del musical sui Puffi e di Aang: The Last Airbender