Festival di Cannes 2024, Sorrentino in concorso con Parthenope

La 77ª edizione della kermesse cinematografica, che si terrà dal 14 al 25 maggio, propone un calendario ricco di eventi con Paolo Sorrentino in gara per la Palma d'oro con il suo "Parthenope". In concorso anche il nuovo film di Kirill Serebrennikov "Limonov" e "Marcello Mio", omaggio al grande Mastroianni con Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni. Altro italiano, in gara nella sezione Un certain regard, è Roberto Minervini con "I dannati"

Parthenope di Paolo Sorrentino è stato selezionato in competizione ufficiale per la Palma d'oro al Festival di Cannes 2024. Ad annunciarlo in conferenza il delegato generale Thierry Fremaux che si è espresso con queste parole: "Dopo un deviazione su altri supporti, la serie tv, con The Young Pope, nonché il suo film su Napoli realizzato per i nostri amici di Netflix (E' stata la mano di Dio, ndr), Paolo Sorrentino torna con un film sempre girato a Napoli, Parthenope". In concorso anche Limonov, il nuovo film di Kirill Serebrennikov, che sarà presentato in anteprima mondiale che si ispira al romanzo best-seller di Emmanuel Carrère, pubblicato in Italia da Adelphi, e ha come protagonisti Ben Whishaw nei panni di Limonov e Viktoria Miroshnichenko in quelli di sua moglie Elena.

Gli italiani

Il delegato generale del Festival ha aggiunto che Parthenope è la "storia di una ragazza il cui problema nella vita è di essere giovane e bella, mentre vorrebbe venire considerata per altro rispetto alla bellezza". Per Fremaux il film di Sorrentino, che vede Gary Oldman protagonista e Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli, è "anche un modo di visitare quelle società che convivono fianco a fianco, incluso in una città come Napoli, che ha una grande forza visiva, una grande bellezza, dove società diverse vivono fianco a fianco: l'alta società, la bassa società, la società dei professori, degli intellettuali....". Altro italiano, in concorso a Un certain regard, è Roberto Minervini con I dannati. E in gara per la Palma d'oro, seppur diretto dal francese Christophe Honorè c'è da sottolineare Marcello Mio, un film dichiarato omaggio al grande Mastroianni con Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni nel cast.