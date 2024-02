The Watchers, trailer e cosa sapere sul film horror con Dakota Fanning

Per il suo debutto alla regia, la figlia del regista M. Night Shyamalan, Ishana, rilascia un trailer inquietante. Si tratta del prossimo film horror prodotto da Warner Bros., basato sul romanzo horror gotico di A.H. Shine. L’uscita in Nord America è prevista per il 7 giugno, mentre in Italia dovrebbe arrivare due giorni prima, il 5 giugno. Ecco il trailer e tutto quello che bisogna sapere

Sta per arrivare il debutto alla regia di Ishana Shyamalan, la figlia del maestro dell’horror: il regista M. Night Shyamalan.



Si intitola The Watchers ed è, ovviamente, un film horror che promette di farci rabbrividire a ogni inquadratura, dato che - come si suol dire - “buon sangue non mente”…



Prodotto da Warner Bros., il film è basato sul romanzo horror gotico di A.H. Shine. L’uscita in Nord America è prevista per il 7 giugno, mentre in Italia dovrebbe arrivare due giorni prima, il 5 giugno.



Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale della pellicola, un gioiellino che già in pochi minuti fa intuire quanto talento “orrorifico” ci sia anche in Shyamalan Junior.



Potete guardare il trailer di The Watchers nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.