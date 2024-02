Night Swim, tutto quello che c'è da sapere sul film horror

Arriva nelle sale cinematografiche italiane dal 22 febbraio, il thriller soprannaturale tratto dall’acclamato cortometraggio datato 2014. Nel cast Wyatt Russell (figlio di Kurt Russell e Goldie Hawn) e Kerry Condon, candidata al premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Gli Spiriti dell'Isola

Atomic Monster e Blumhouse, i produttori di M3GAN, si immergono nelle profondità dell’horror con il thriller soprannaturale Night Swim. Tratto dall’acclamato cortometraggio del 2014 diretto da Rod Blackhurst e Bryce McGuire, il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 22 febbraio.

Night Swim, la trama del film Night Swim vede protagonista Wyatt Russell nei panni di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato a causa di una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa insieme alla premurosa moglie Eve, alla figlia adolescente Izzy e al figlio Elliot. Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince EVE che la splendente piscina nel giardino sul retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una nuova terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo. approfondimento Night Swim, al cinema il nuovo thriller soprannaturale: CLIP ESCLUSIVA

Il cast e la produzione Night Swim è scritto e diretto da Bryce McGuire (autore del prossimo film in uscita Baghead) ed è prodotto da James Wan, regista di Saw, Insidious e The Conjuring, e da Jason Blum, produttore di Halloween, The Black Phone e L'uomo invisibile. Il film vede come produttori esecutivi Michael Clear e Judson Scott della Wan's Atomic Monster e Ryan Turek della Blum's Blumhouse. il cast, oltre all'ex giocatore di Hockey su ghiaccio Wyatt Russell (figlio di Kurt Russell e Goldie Hawn), vede la presenza dell'irlandese Kerry Condon, candidata al premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Gli Spiriti dell'Isola approfondimento Film horror, quando la paura arriva dall'acqua