Saw XI, svelato chi è il regista del nuovo capitolo della saga horror

Finalmente è stato svelato il nome del regista di Saw XI, e non è una sorpresa per i fan della saga dell’orrore: per l’undicesimo capitolo dell'epopea horror, infatti, tornerà il regista del decimo atto, ossia Kevin Greutert.

È lui il cineasta che sarà ancora una volta dietro la macchina da presa per riprendere tutto il sangue e il brivido in questo ennesimo sequel.

Greutert è un veterano della saga, avendo diretto pure Saw VI nel 2009 e Saw: The Final Chapter l'anno successivo. Ha anche lavorato come montatore in molti dei film della serie cinematografica. Insomma, come fa notare in queste ore Travis Hopson sul sito web specializzato in cinema dell’orrore Punch Drink Critics, d’accordo che “James Wan e Leigh Whannell possono aver lanciato questi film nel 2004, ma si potrebbe sostenere che Greutert sia stata la maggiore influenza creativa” del franchise.

Quindi la notizia diffusa nelle scorse ore di questo grande ritorno “a casa” da parte di uno dei padri putativi di tutto questo orrore è davvero un lieto annuncio per la grande famiglia che si è formata attorno a questa epopea raccapricciante.



Il sito web specializzato in horror Bloody Disgusting ha confermato che Kevin Greutert tornerà a dirigere Saw XI.