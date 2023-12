Saw 11 è confermato, nei cinema da settembre 2024

Cinema

Saw X, il cast del film horrror al cinema dal 25 ottobre. FOTO

Arriva nelle sale il decimo capitolo della terrificante saga incentrata sulla figura del serial killer John Kramee, noto come Jigsaw. Il lungometraggio è ambientato nell'arco temporale che unisce le pellicole Saw I e Saw II

A partire da mercoledì 25 ottobre arriva nelle sale cinematografiche italiane Saw X. Il film è montato e diretto da Kevin Greutert, la regista di Saw VI (2009) e Saw 3D (2010)

In Saw X non poteva mancare lo spaventoso "Billy il Pupazzo. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw