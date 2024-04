David di Donatello 2024, tutto quello che bisogna sapere

Iniziamo da coloro che faranno gli onori di casa: anfitrioni di questa 69° edizione dei David di Donatello saranno Alessia Marcuzzi e Carlo Conti, i quali condurranno l’evento dal Teatro 5 di Cinecittà. L'appuntamento è per venerdì 3 maggio 2024 in prima serata, in diretta su Rai 1.

La narrazione sarà comunque diffusa in alcuni degli studi più iconici di Cinecittà, con riprese presso il residential stage del Teatro 14 (un unico set che racchiude cinque ambientazioni), il Teatro 18 e il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d’Europa. I vari studi ospiteranno diversi momenti della cerimonia.

La Rai torna al fianco della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e di Cinecittà per seguire la cerimonia di premiazione, che vedrà come conduttori Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, ai quali spetterà l'onore di ospitare tantissime star del mondo dello spettacolo e della cultura, chiamati come ospiti prestigiosi di questa attesissima kermesse in quanto grandi protagonisti dell'arte nostrana (e non solo).

Subito dopo, c’è Io Capitano di Matteo Garrone, con 15 nomination (titolo già in gara per gli Oscar 2024) e La Chimera di Alice Rohrwacher, con 13 candidature.

Tra le nomination dei film in gara, come di consueto ci sono film italiani, documentari e lungometraggi internazionali. Le candidature vedono grandi conferme. Quest'anno a concorrere per il botteghino totale di 20 David di Donatello ci sono numeri da record.

Dopo il record al Box Office, C’e ancora Domani trionfa ai David di Donatello 2024 con ben 19 candidature. Non era mai accaduto che un’opera prima ottenesse un risultato del genere. Al secondo Io Capitano di Matteo Garrone, che ha rappresentato l’Italia agli Oscar e colleziona ora 15 nomination ai David di Donatello. La Chimera di Rohrwacher ha ricevuto 13 candidature. Infine 11 nomination per Rapito di Marco Bellocchio, 10 per Comandante di Edoardo De Angelis e 7 per il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti.

Miglior film

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Io capitano di Matteo Garrone

La chimera di Alice Rohrwacher

Rapito di Marco Bellocchio

Miglior esordio alla regia

Paola Cortellesi

Giacomo Abbruzzese

Micaela Ramazzotti

Michele Riondino

Giuseppe Fiorello

Miglior regia

Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone per Io capitano

Andrea Di Stefano per L’ultima notte d’amore

Alice Rohrwacher per La chimera

Marco Bellocchio per Rapito

Miglior sceneggiatura originale

C’è ancora domani Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella

Io capitano Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini, Andrea Tagliaferri

La chimera Alice Rohrwacher

Palazzina Laf Maurizio Braucci, Michele Riondino

Migliore sceneggiatura non originale

Le vele scarlatte di Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline

Lubo di Giorgio Dritti, Fredo Valla

Misericordia di Emma Dante, Elena Stanchelli, Giorgio Vasta

Mixed by Erry di Sydney Sibilla, Armando Festa

Rapito di Marco Bellocchio, Susanna Nichiarelli

Miglior produttore

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

Io Capitano

La Chimera

Miglior attrice protagonista

Paola Cortellesi per C’è ancora domani

Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti per Felicità

Linda Caridi per L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi per Rapito

Miglior attore protagonista

Valerio Mastandrea per C’è ancora domani

Antonio Albanese per Cento domeniche

Pierfrancesco Favino per Comandante

Josh O’Connor per La chimera

Michele Riondino per Palazzina Laf

Miglior attrice non protagonista

Emanuela Fanelli per C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano per C’è ancora domani

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher per La chimera

Isabella Rossellini per La chimera

Miglior attore non protagonista

Adriano Giannini per Adagio

Giorgio Colangeli per C’è ancora domani

Vinicio Marchioni per C’è ancora domani

Silvio Orlando per Il sol dell’avvenire

Elio Germano per Palazzina LAF

Miglior film internazionale

Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Premio Cecilia Mangini - Miglior documentario

Enzo Jannacci. Vengo Anch’io

Io, noi e Gaber

Laggiù qualcuno mi ama

Mur

Roma, santa e dannata

Miglior cortometraggio

VINCITORE ANNUNCIATO: The meatseller di Margherita Giusti

Miglior fotografia

C’è ancora domani – Davide Leone

Comandante – Ferran Paredes Rubio

Io capitano – Paolo Carnera

La chimera – Hélène Louvart

Rapito – Francesco Di Giacomo

Miglior colonna sonora

Adagio – Subsonica

C’è ancora domani – Lele Marchitelli

Il sol dell’avvenire – Andrea Farri

L’ultima notte d’amore – Santi Pulvirenti

Miglior canzone originale

Adagio – Adagio

La vita com’è – Il più bel secolo della mia vita

Baby – Io capitano

‘O DJ (Don0t Give Up) – Mixed by Erry

La mia terra – Palazzina Laf

Miglior scenografia

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Migliori costumi

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior trucco

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Rapito

Miglior acconciatura

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior montaggio

C’è ancora domani

Io capitano

L’ultima notte di Amore

La chimera

Rapito

Miglior suono

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Migliori effetti visivi–Vfx

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Io capitano

Rapito