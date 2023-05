Premi David di Donatello 2023, tutti i vincitori. FOTO

1/20 ©Getty

Miglior attrice non protagonista è Emanuela Fanelli per Siccità (film che ha vinto anche il premio per i Migliori effetti visivi, andato a Marco Geracitano). Nel suo discorso di ringraziamento ha voluto ricordare mamma e papà, sua sorella e gli amici che hanno fatto il tifo per lei. Ma il ringraziamento più grande l’ha riservato a Paolo Virzì, che l’ha scoperta: “Grazie a Paolo Virzì perché mi ha guardato e in questo mestiere bellissimo bisogna essere visti”

