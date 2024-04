Su Sky e NOW 18 film candidati ai David di Donatello 2024, compresa la cinquina completa dei candidati a Miglior Film.

Il film che ha raccolto più candidature è la pluripremiata opera prima di Paola Cortellesi, C’È ANCORA DOMANI, già disponibile on demand e in streaming su NOW, che ha conquistato 19 nomination, tra cui quella per Miglior film, Miglior esordio alla regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attore protagonista a Valerio Mastandrea, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, Miglior attore non protagonista a Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.