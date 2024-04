David di Donatello 2024, tutte le nomination

Diciannove candidature per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci per Comandante di Edoardo De Angelis. I Premi David di questa stagione saranno assegnati con una cerimonia di gala condotta da Carlo Conti ed Alessia Marcuzzi il prossimo venerdì 3 maggio

L'Accademia del Cinema Italiano e la sua Presidente e Direttrice Artistica Piera Detassis hanno annunciato l'elenco dei film, degli autori e degli artisti in nomination per i Premi David di Donatello 2024 che giungono, quest'anno alla sessantanovesima edizione . L'elenco dei candidati ai prestigiosi riconoscimenti cinematografici nazionali è stato reso noto all'interno di una conferenza stampa che si è svolta a Roma nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento e Prime Time Rai, e di Lucia Borgonzoni, senatrice e sottosegretaria alla Cultura. Ecco i film italiani , i documentari e i film internazionali in gara, selezionati tra quelli che hanno presentato la propria iscrizione ai David, usciti nei cinema dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023. La cerimonia di consegna dei premi si terrà a Roma, allo Studio 5 di Cinecittà, il prossimo 3 maggio condotta da Carlo Conti e da Alessia Marcuzzi . Lo show dal red carpet sarà, invece, affidato a Fabrizio Biggio . Teresa Mannino sarà al Quirinale per la tradizionale cerimonia speciale con i candidati.

Dopo il record al Box Office, C’e ancora Domani trionfa anche ai David di Donatello 2024. Il film di Paola Cortellesi conquista ben 19 candidature. Non era mai accaduto che un’opera prima ottenesse un simile risultato. Al secondo posto si piazza Io Capitano di Matteo Garrone. La pellicola che ha rappresentato l’Italia agli Oscar colleziona 15 nomination. A seguire La Chimera di Alice Rohrwacher con 13 candidature. Infine 11 nomination per Rapito di Marco Bellocchio, 10 per Comandante di Edoardo De Angelis e 7 per il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Nel prossimo paragrafo l'elenco delle principali candidature. A questo link tutte le candidature

Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire Matteo Garrone per Io capitano Andrea Di Stefano per L’ultima notte d’amore Alice Rohrwacher per La chimera Marco Bellocchio per Rapito

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Paola Cortellesi per C’è ancora domani

Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti per Felicità

Linda Caridi per L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi per Rapito

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Valerio Mastandrea per C’è ancora domani

Antonio Albanese per Cento domeniche

Pierfrancesco Favino per Comandante

Josh O’Connor per La chimera

Michele Riondino per Palazzina LAF

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emanuela Fanelli per C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano per C’è ancora domani

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher per La chimera

Isabella Rossellini per La chimera

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Adriano Giannini per Adagio

Giorgio Colangeli per C’è ancora domani

Vinicio Marchioni per C’è ancora domani

Silvio Orlando per Il sol dell’avvenire

Elio Germano per Palazzina LAF

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

PREMIO CECILIA MANGINI – MIGLIOR DOCUMENTARIO

Enzo Jannacci. Vengo Anch’io

Io, noi e Gaber

Laggiù qualcuno mi ama

Mur

Roma, santa e dannata

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

The meatseller di Margherita Giusti VINCITORE