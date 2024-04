David di Donatello 2024, a Milena Vukotic il premio alla Carriera

Un'icona del cinema italiano

Indimenticabile è il suo ruolo di Pina accanto a Paolo Villaggio in ben sette film della saga di Fantozzi, personaggio che l'ha resa un'icona del cinema italiano. Nel corso della sua carriera, Vukotic ha ottenuto tre nomination al David come Miglior attrice non protagonista: nel 1983 per "Amici miei - Atto II" di Mario Monicelli, nel 1991 per "Fantozzi alla riscossa" di Neri Parenti e nel 2014 per "La sedia della felicità" di Carlo Mazzacurati.