Tra due mondi, trama e cast del film con Juliette Binoche

Juliette Binoche è una giornalista che si finge una donna delle pulizie in Tra due mondi, il film diretto da Emmanuel Carrère in onda in prima tv su Rai 3 martedì 30 aprile.

Un film da un libro-inchiesta

In Tra due mondi, Juliette Binoche interpreta Marianne Winckler, una giornalista "sotto copertura". Fingendosi una donna che lotta per sbarcare il lunario nella regione francese della Normandia, arriva in un centro per l'impiego, dove si rende conto di dover combattere per assicurarsi un lavoro col salario minimo. Il suo obiettivo, in realtà, è quello di condurre un'inchiesta per svelare il modo in cui i lavoratori a basso reddito vengono trattati e sfruttati. Tra loro vi sono soprattutto donne, costrette a lavorare a turni come addette alle pulizie, con contratti di lavoro precario. Sul lavoro, Marianne diventa amica di Christèle, una madre single che deve lavorare il doppio delle altre per poter mantenere il suo bambino. Nonostante le loro vite difficili, le donne stringono rapporti sinceri e pieni di solidarietà. E, quando la vera identità di Marianne viene svelata, le conseguenze saranno decisamente inaspettate. La pellicola è tratta dal Le Quai de Ouistreham, best-seller firmato dalla giornalista francese Florence Aubenas, che si è a lungo finta una donna delle pulizie su un traghetto della Manica