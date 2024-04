The Kolors, il nuovo singolo è Karma

Venerdì 3 maggio i The Kolors pubblicheranno Karma, la canzone scelta come colonna sonora del nuovo spot del Cornetto Algida

Karma è il titolo del nuovo brano dei The Kolors ( FOTO ). Il gruppo, guidato dalla voce di Stash, ha annunciato l’uscita della canzone condividendone un video della sua produzione.

Venerdì 3 maggio i The Kolors pubblicheranno Karma, il brano scelto come colonna sonora del nuovo spot del Cornetto Algida. A distanza di pochi mesi dal successo della canzone Un ragazzo una ragazza presentata sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il gruppo è pronto a conquistare nuovamente le classifiche.

In attesa dell’uscita, la formazione ha condiviso un filmato della realizzazione del brano offrendo un primo assaggio del nuovo lavoro.