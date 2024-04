Come riportato da Leggo , Elodie ( FOTO ), Max Pezzali e i The Kolors sono stati gli ospiti a sorpresa della festa aziendale Accenture Purple Party. Immenso stupore dei presenti.

elodie, max pezzali e i the kolors, il concerto

Giovedì 18 aprile tre grandi nomi della musica italiana si sono succeduti sul palco del MiCo Milano Congressi per la festa aziendale Accenture Purple Party. I cantanti si sono alternati davanti agli occhi increduli dei presenti. I video delle loro esibizioni sono stati rilanciati sui social, come quello della performance di Elodie sulle note della canzone Vertigine, estratta come primo singolo dall’album OK. Respira certificato con un disco di platino in Italia. Tra i brani proposti anche la hit Bagno a mezzanotte.