Le artiste che si sono misurate con la pole dance, da Elodie a Madonna

3/16 ©Getty

Elodie non ha negato di essersi ispirata a Madonna in questa fase della sua carriera in cui sta esplorando inediti orizzonti dance ed elettronici. La regina del pop ha sempre abituato i suoi ammiratori a esibizioni danzanti provocatorie. Nel 2015, durante il tour Rebel Heart c'era un momento dedicato alla pole dance. Madonna ballava in piedi su una delle sue ballerine vestita col velo da suora. Inutile dire che il momento diede origine a varie polemiche

Madonna in concerto a Milano, i video: tra gli ospiti anche Armani e Donatella Versace