“Voglio portarvi in un viaggio lungo la storia della mia vita. Musica, danza e tutto quello che amo, inclusi i miei figli, la racconteranno. È importante non dimenticare il passato e sapere da dove vieni”. Il 23 novembre la regina del pop Madonna ha stupito 11 mila fan nella prima delle due serate sold out del Celebration Tour a Milano, lo spettacolare evento che celebra i 40 anni di carriera dell’icona della musica. “Sono felice di essere in Italia dopo tanto tempo, mi siete mancati” ha detto Madonna, salita sul palco con un’ora e mezza di ritardo, proprio come ci si aspetterebbe da una vera diva. Tra coreografie, ballerini, cambi di look, colori fluo anni Ottanta, ledwall e un pizzico di trasgressione e di provocazione, Madonna ha intrattenuto anche ascoltatori di eccezione come Elodie, Angelina Mango, Gianluigi Buffon, Marco Mengoni e gli stilisti Stefano Gabbana, Giorgio Armani e Donatella Versace con la colonna sonora che ha disseminato nelle vite di tutti. Dopo la prima apparizione sul palco ispirato alla torta nuziale degli Mtv Awards del 1984, la popstar ha intonato Nothing Really Matters, seguita dall’allegria di Holiday e di Into the Groove. È arrivata poi Live to Tell, sul led le immagini degli amici morti a causa dell’Aids, come Keith Haring e Freddie Mercury. E ancora il sacro e profano di Like a Prayer, la trasgressione di Erotica, e poi Justify My Love e le coreografie di Hung Up. Non sono mancati neppure i brani Vogue, Human Nature, Die Another Day, La Isla Bonita, Don’t Cry For Me Argentina, Ray of Light e un medley di Like a Virgin e di Billie Jean di Michael Jackson, fino alla conclusiva Bitch, I’m Madonna. La popstar ha anche omaggiato gli artisti fonte di ispirazione: oltre a Michael Jackson, anche Prince, David Bowie e Billie Holiday.