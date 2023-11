2/21 ©Getty

BLOND AMBITION E BLASFEMIA - Partiamo dai concerti e dai tour. Nel 1990 Madonna, che era già una popstar affermatissima, dà vita a un tour mondiale - Blond Ambition World Tour - di 57 date. Ispirato all'espressionismo tedesco e a un sovvertito immaginario di simboli cristiani, lo show ha lasciato il segno per i costumi di Jean Paul Gaultier (in foto) e per le numerose proteste per blasfemia. Papa Giovanni Paolo II chiamò addirittura al boicottaggio di questo "spettacolo satanico"

Madonna celebra i 40 anni di carriera col tour mondiale