Jennifer Lopez ha confermato l’indiscrezione raccontando di aver incontrato la Regina del Pop per discutere della performance: “Sì, è vero. Stavo girando un film in Canada e ci siamo incontrati io, lei e Britney per parlarne a casa sua”.

La voce di Get Right ha però raccontato come la sua presenza non si sia concretizzata a causa di alcuni impegni lavorativi, ovvero le riprese di un film in Canada: “Ma non ho potuto lasciare il set e non abbiamo potuto farlo e loro hanno coinvolto Christina Aguilera. Alla fine non l’ho fatto, ma sì, ne abbiamo parlato”.