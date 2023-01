Secondo Billboard, Madonna farà un tour negli stadi a breve

Stando a quanto rivelato da Billboard, la voce di Vogue starebbe lavorando a un tour negli stadi e nelle grandi arene in partenza quest’anno, al momento nessuna conferma ufficale da parte dell’artista Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Annuncio imminente? Secondo quanto riportato da Billboard, la Regina del Pop starebbe lavorando al tanto atteso e vociferato comeback. Il magazine ha ripotato le indiscrezioni rivelate da una fonte secondo cui Madonna starebbe attualmente programmando il tour volto a celebre quarant’anni di carriera.

madonna, tour in arrivo? approfondimento Madonna in topless mostra la borsa di Balenciaga da 3000 euro L’8 marzo 2020 si chiuse il Madame X Tour, la tournée della voce di Vogue realizzata per promuovere il disco di inediti trainato da Medellín in collaborazione con Maluma. Il tour, realizzato in strutture più intime e con il divieto di utilizzare smartphone durante lo show, vide Madonna affrontare problemi medici e di produzione fino allo stop definitivo a causa del diffondersi del coronavirus.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video A distanza di tre anni, la cantante (FOTO) sarebbe pronta per tornare a calcare i palchi più imponenti al mondo con un tour negli stadi e nelle grandi arene. Billboard ha rivelato che la tournée sarebbe l’occasione per festeggiare l’iconica discografica spaziando nell’immenso catalogo: dal debutto con il disco Madonna del 1983 ai successi del terzo millennio, come Music e Confessions on a Dance Floor. Sempre secondo quanto riportato, la tournée dovrebbe prendere avvio nel 2023, ma al momento nessuna conferma ufficiale da parte di Madonna.

approfondimento New York Fashion Week, Madonna e la figlia Lourdes da Tom Ford La tournée venne realizzata per la promozione del disco Hard Candy, contenente il singolo Give It 2 Me, nominato ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Recording.

