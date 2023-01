Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscito il nuovo trailer del film Un matrimonio esplosivo (titolo originale: Shotgun Wedding), l'attesissima pellicola con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. Una commedia d'azione attesa da tutti quanti, tutti senza eccezione alcuna, dato che anche Ben Affleck stavolta non ha alcun motivo di essere geloso dato che il copione di questa commedia action è ben diverso e racconta di una coppia davvero sui generis, dato che i futuri sposi stanno per incedere verso l'altare e già la loro stabilità di coppia sta per svanire… Potete scoprire la trama del film nel prossimo paragrafo. L’uscita di Un matrimonio esplosivo è prevista per il prossimo 27 gennaio, data in cui sbarcherà su Prime Video. La commedia è diretta da Jason Moore e scritta da Mark Hammer, vede nel cast anche Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz. Quello che è stato presentato in queste ore è il secondo trailer, disponibile sia in versione originale sia doppiato in italiano. Potete guardare il trailer originale di Un matrimonio esplosivo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. In fondo, invece, trovate lo stesso trailer nella versione doppiata in italiano.

Il film

approfondimento

Jennifer Lopez e Ben Affleck cantano a una cena di Natale. VIDEO

Un matrimonio esplosivo racconta la storia di Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel), due promessi sposi che portano le proprie famiglie a visitare la location di nozze scelta dalla coppia per pronunciare il fatidico sì. Eppure si tratta di due promessi sposi abbastanza atipici, dato che - a pochi metri di distanza dall'altare - la loro stabilità comincerà a vacillare.

Ma “questo matrimonio s’ha da fare”, per storpiare la celebre citazione di uno dei bravi di Don Rodrigo ne I promessi sposi di Alessandro Manzoni.

Eppure a minacciare la celebrazione già messa rischio ci sarà un inaspettato colpo di scena: tutti gli invitati al matrimonio verranno presi in ostaggio. “Finché morte non ci separi” assume qui un significato nuovo, dato che la morte in questo caso sembra fare capolino e minacciare marito e moglie un po’ troppo presto…

Nell'avventura esilarante e adrenalinica che ne esce, Darcy e Tom faranno di tutto per mettere in salvo i propri cari, cercando inoltre di impedire che si uccidano a vicenda.



Potete guardare il trailer originale di Un matrimonio esplosivo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Di seguito, invece, trovate lo stesso trailer nella versione doppiata in italiano.