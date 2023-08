Madonna compie 65 anni: le frasi più famose delle sue canzoni

La Queen of Pop è nata il 16 agosto del 1958 e dai primi anni ’80 ha conquistato il mondo con i suoi brani e comportamenti trasgressivi. Nel corso della carriera l’artista pluripremiata ha ottenuto ben 7 Grammy Awards. La cantante ha anche vinto due Golden Globe: come miglior attrice in un film commedia o musicale per "Evita" e per la miglior canzone originale con "Masterpiece"

È il giorno degli auguri a Madonna che, con i suoi 65 anni, mantiene il trono di Queen of Pop. L’artista di origini italiane, il vero nome è Madonna Louise Veronica Ciccone, nata a Bay City il 16 agosto del 1958, è tra le più celebri e amate cantautrici al mondo sin dai primi anni ’80. Con i suoi brani, i suoi atteggiamenti trasgressivi e videoclip di puro spettacolo, ha conquistato il pubblico internazionale arrivando quasi sempre in vetta alle classifiche globali e vincendo ben 7 Grammy Awards. Oltre alla musica, ha ottenuto successi anche nel cinema vincendo due Golden Globe: uno come miglior attrice in un film commedia o musicale per Evita, l’altro per la miglior canzone originale con Masterpiece contenuta nel film da lei diretto W.E. - Edward e Wallis. Inserita nel 2015 nel Guinness dei primati come artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, la celebriamo con le frasi più famose tratte dalle sue canzoni più famose.

Frozen You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be. You’re frozen. When your heart's not open. You’re so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You’re broken. When your heart's not open Tu vedi solo quello che i tuoi occhi vogliono vedere. Come può la vita essere quello che vuoi che sia. Sei congelato. Quando il tuo cuore non è aperto Sei così consumato da quanto ottieni. Sprechi il tuo tempo con odio e rimpianti. Sei rotto. Quando il tuo cuore non è aperto Così cantava Madonna nel 1998 in Frozen, tratta dal suo settimo album in studio Ray of Light. Con un ritmo melodico che unisce generi musicali diversi, il testo parla di un uomo freddo e senza emozioni per approfondire la condizione generale delle persone nella società contemporanea. leggi anche Madonna, dopo il ricovero in terapia intensiva ringrazia figli e amici

True Blue I've had other guys. I’ve looked into their eyes. But I never knew love before. ’Til you walked through my door. I’ve had other lips. I’ve sailed a thousand ships. But no matter where I go. You’re the one for me, baby, this I know. ’Cause it’s. True love. You’re the one I'm dreaming of. Your heart fits me like a glove. And I'm gonna be true blue, baby, I love you Ho avuto altri ragazzi. Li ho guardati negli occhi. Ma non ho mai conosciuto l'amore prima. Finché non hai varcato la mia porta. Ho avuto altre labbra. Ho navigato su mille navi. Ma non importa dove vado. Tu sei quello che fa per me, piccolo, questo lo so. Perché lo è. Vero amore. Sei tu quello che sto sognando. Il tuo cuore mi calza come un guanto. E sarò davvero triste, piccolo, ti amo Nella canzone True Blue del 1986 che dà il titolo al terzo album di Madonna, la cantante rivela le sue idee sull'amore e sul suo lavoro, e parla dei suoi sogni e delle sue delusioni. All’epoca l’artista era sposata con l’attore Sean Penn e il disco era dedicato a lui. leggi anche Madonna rassicura i fan con un balletto su Instagram

Express Yourself You don't need diamond rings or eighteen karat gold. Fancy cars that go very fast, you know they never last, no, no. What you need is a big strong hand. To lift you to your higher ground. Make you feel like a queen on a throne. Make him love you 'til you can't come down. Don’t go for second best, baby. Put your love to the test. You know, you know you've got to. Make him express how he feels. And maybe then you'll know your love is real Non hai bisogno di anelli di diamanti o oro a diciotto carati. Le macchine fantastiche che vanno molto veloci, sai che non durano mai, no, no. Ciò di cui hai bisogno è una mano grande e forte. Per elevarti al tuo livello più alto. Ti fa sentire come una regina su un trono. Fai in modo che ti ami finché non puoi più scendere. Non scegliere il secondo migliore, piccola. Metti alla prova il tuo amore. Sai, sai che devi farlo. Fagli esprimere come si sente. E forse allora saprai se il tuo amore è reale” Questi versi sono contenuti in Express Yourself, un brano del 1989 secondo estratto dell’album Like e Prayer, che è un inno al femminismo dove Madonna incita le donne a non arrivare al secondo posto, ma a meritarsi il meglio dal proprio fidanzato, mettendo il proprio amore alla prova, per vedere se questo sentimento è reale. leggi anche Madonna, dopo il ricovero ha deciso di cambiare il testamento

Material Girl Some boys kiss me. Some boys hug me. I think they're ok. If they don't give me proper credit. I just walk away. They can beg and they can plead. But they can't see the light (that's right). ’Cause the boy with the cold hard cash. Is always Mister Right. ’Cause we are living in a material world. And I am a material girl. You know that we are living in a material world. And I am a material girl Alcuni ragazzi mi baciano. Alcuni ragazzi mi abbracciano. Penso che vada bene. Se non mi danno credito adeguato. Me ne vado. Possono mendicare e possono supplicare. Ma non possono vedere la luce (è vero). Perché il ragazzo con il freddo denaro contante. È sempre Mister Right. Perché viviamo in un mondo materiale. E io sono una ragazza materiale. Sai che viviamo in un mondo materiale. E io sono una ragazza materiale” Il brano Material Girl è stato pubblicato nel 1985 come secondo singolo estratto dall’album Like a Virgin ed è una delle canzoni che hanno contribuito a rendere Madonna un’icona. Il testo descrive le relazioni al tempo del capitalismo dove anche i sentimenti diventano commercio. leggi anche Kylie Minogue sogna un duetto con Madonna

Like a Virgin Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you 'cause only love can last. You’re so fine and you're mine. Make me strong, yeah you make me bold, oh, your love thawed out. Yeah, your love thawed out what was scared and cold. Like a virgin, hey! Touched for the very first time. Like a virgin. With your heartbeat next to mine Ti darò tutto il mio amore, ragazzo. La mia paura sta svanendo velocemente. Ho risparmiato tutto per te perché solo l'amore può durare. Stai così bene e sei mio. Rendimi forte, sì, mi rendi audace, oh, il tuo amore si è sciolto. Sì, il tuo amore ha scongelato ciò che era spaventato e freddo. Come una vergine, ehi! Toccata per la prima volta. Come una vergine. Con il battito del tuo cuore accanto al mio Like a virgin è tra i brani più noti di Madonna, anche questo pubblicato nell’omonimo album: il video musicale di questa canzone venne girato a Venezia. Con questo pezzo la star ottenne la popolarità internazionale ma fece anche scandalo a causa del contenuto del testo ambiguo e ricco di doppi sensi e allusioni. leggi anche Madonna torna nella Billboard Hot 100 dopo 8 anni grazie a The Idol

Vogue Look around, everywhere you turn is heartache. It’s everywhere that you go (look around). You try everything you can to escape. The pain of life that you know (life that you know). When all else fails and you long to be. Something better than you are today. I know a place where you can get away. It’s called a dance floor. And here's what it's for, so. Come on, vogue (vogue). Let your body move to the music (move to the music) Guardati intorno, ovunque ti giri c'è angoscia. È ovunque tu vada (guardati intorno). Fai di tutto per scappare dal dolore della vita che conosci (vita che conosci). Quando tutto il resto fallisce e tu desideri essere. Qualcosa di meglio di quello che sei oggi. Conosco un posto dove puoi scappare. Si chiama pista da ballo. Ed ecco a cosa serve, quindi. Dai, vogue. Lascia che il tuo corpo si muova al ritmo della musica Primo singolo dell’album del 1990 I’m breathless, Vogue ha lanciato un ballo diventato un fenomeno di costume, il vogueing, che consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine americano Vogue. Il brano esorta all’evasione dalla monotonia grazie alla musica e celebra alcuni miti di Hollywood. vedi anche Madonna con i capelli corti, la cantante ieri e oggi: i cambi di look

Hung Up Every little thing that you say or do. I’m hung up. I’m hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I’m fed up. I’m tired of waiting on you. Time goes by so slowly for those who wait. No time to hesitate. Those who run seem to have all the fun. I’m caught up, I don't know what to do Ogni piccola cosa che dici o fai. Sono appesa. Sono appesa a te. Aspettando la tua chiamata, piccolo, notte e giorno. Sono stufa. Sono stanca di aspettarti. Il tempo passa così lentamente per chi aspetta. Non c'è tempo per esitare. Chi corre sembra avere tutto il divertimento. Sono bloccata, non so cosa fare” La canzone Hung Up è del 2005 e ha riscosso subito un grandissimo successo diventando il singolo più venduto di Madonna. Il testo parla della frustrazione di una donna che aspetta una telefonata dall’oggetto del suo amore, chiamata che però non arriva mai. leggi anche Le migliori canzoni di musica dance secondo Rolling Stone