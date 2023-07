Madonna, dopo il ricovero ha deciso di cambiare il testamento

Ai sei figli andranno 100 milioni di dollari a testa. Tra le disposizioni ci sarebbe anche il divieto alla vendita dopo la morte di gadget a basso prezzo che offuscherebbero l'immagine della popstar ascolta articolo

A seguito del ricovero d'urgenza a fine giugno per un'infezione batterica, Madonna, 64 anni, avrebbe redatto il suo testamento. Secondo quanto riporta il tabloid The Sun, è stimato in 600 milioni di dollari. Madonna avrebbe disposto che la sua fortuna venga equamente divisa fra i suoi sei figli. E dunque circa 100 ad ognuno di loro. Una parte dei diritti andrebbe anche al suo storico manager Guy Oseary, "come omaggio - spiega The Sun - per la sua dedizione e il suo lavoro". Due giorni fa la popstar ha fatto sapere di essere "sulla via della guarigione", pronta a tornare "il prima possibile, più forte di prima", tuttavia le sue condizioni di salute - fragili anche a causa delle prove di 12 ore al giorno in vista del prossimo tour - l'avrebbero portata a dare gli ultimi ritocchi alle sue disposizioni testamentarie.

Il testamento Madonna è nota per aver sempre avuto pieno controllo della sua vita e della sua carriera, quindi non stupisce che voglia lasciare agli eredi disposizioni molto rigide sul suo patrimonio. Secondo The Sun, avrebbe espressamente vietato la vendita dopo la sua morte di gadget a basso prezzo che offuscherebbero la sua immagine. Si è anche opposta all'uso di ologrammi per futuri spettacoli post mortem. "Ha passato tutta la sua vita a tirare le fila e rimanere al passo con la cultura pop, è fuori questione che lasci che tutto quel duro lavoro venga rovinato", ha detto al Sun una fonte anonima a lei vicina. Pare che la star abbia lasciato istruzioni specifiche affinché la sua fortuna e i diritti d'autore siano divisi solo tra i suoi sei figli, di età compresa tra i 10 e i 26 anni: due figli biologici, i suoi primogeniti Lourdes e Rocco, e quattro figli adottati in Malawi, David, Mercy e le gemelle Ester e Stella. "Ha anche in programma di regalarne un po' al suo manager di lunga data, Guy Oseary, come ringraziamento per essere stato al suo fianco nei momenti buoni e cattivi", ha riferito ancora The Sun. leggi anche Madonna sta meglio: prima apparizione in pubblico dopo il ricovero

Il "Celebration Tour" Il suo tour "Celebration" di 84 date, che doveva iniziare il 15 luglio, è stato posticipato con l'idea di iniziare con la tappa europea a Londra il 14 ottobre e di recuperare successivamente le date americane. Dal punto di vista finanziario, la cantante è a capo di una delle più grandi fortune dello showbiz, stimata in 600 milioni di dollari, che dovrebbero aumentare ancora con il suo prossimo tour, visto che riceve circa un terzo del prezzo del biglietto. A questi si aggiungono i ricavi annuali derivanti dai diritti per l'utilizzo del suo catalogo di canzoni e della sua immagine, che possono rappresentare una vera fortuna per i discendenti. leggi anche Infezione batterica per Madonna, Bbc: "Dimessa dall'ospedale"