Pupo chiude la sua gelateria Gelato al cioccolato a Ponticino

Stando a quanto riportato da La Nazione, la decisione sarebbe arrivata dopo una lunga riflessione da parte del cantante. Pupo ha spiegato: “Nel 2021 abbiamo optato per dare in gestione locale alla signora Mascia che ha lavorato benissimo, l’impegno era però molto gravoso e non appena le è arrivata un’offerta lavorativa in una nota pasticceria aretina l’ha accettata subito. Se ci sono state manifestazioni di interesse? Assolutamente sì ma non sono state ritenute all’altezza perché volevamo essere certi di dare in mano la nostra attività non al primo arrivato ma a gente che potesse dare un futuro”.

Infine, l’artista ha concluso: “Così non è stato e inevitabilmente abbiamo preferito dire stop”.