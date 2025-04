Stando a quanto ricostruito da Open, il cantante Josefin Marku avrebbe colpito il suo coinquilino Gjesti dopo essere stato invitato a uscire dalla casa del Grande Fratello VIP albanese

Arresto in diretta tv alla quarta edizione del Grande Fratello VIP albanese. Il cantante Josefin Marku è stato prelevato dalla polizia per aver sferrato un pugno a un suo coinquilino, Gjesti. Stando a quanto rilanciato da Open, il concorrente sarebbe stato rilasciato nelle ore successive.

Grande Fratello vip albanese, arresto in diretta tv Come ricostruito da Open, Gjesti avrebbe aperto la porta della casa all'eliminato Jozefin Marku invitandolo a uscire, ma in quel momento il cantante lo avrebbe colpito con un pugno in pieno volto. Il fatto è accaduto in diretta televisiva davanti agli occhi attoniti dei telespettatori. Pochi minuti dopo l'eliminazione del cantante, alcuni agenti della polizia lo hanno arrestato.

Top Channel, rete televisiva del reality-show, ha rilasciato un lungo comunicato stampa condannando il gesto del cantante: "Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un'esperienza e non l'inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku".