Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con il reality-show. Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per raccontare le storie degli inquilini della casa del Grande Fratello . Attesa per il verdetto del ballottaggio.

Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 16 dicembre, i telespettatori hanno eliminato Stefano Tediosi, divenuto noto al grande pubblico per la partecipazione come tentatore alla recente edizione del docu-reality Temptation Island (FOTO).