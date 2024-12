Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Lunedì 16 dicembre Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Presenti Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli ( FOTO ) in quello di rappresentante del mondo social.

Grande Fratello, le anticipazioni

Tutto pronto per la nuova puntata del programma televisivo. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nuovo eliminato di questa edizione. Al ballottaggio Helena Prestes, il duo Non è la Rai, Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.