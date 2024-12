Addio ad Art Evans, attore di Die Hard 2 e Storia di un soldato

Art Evans, attore cinematografico e televisivo noto per i suoi ruoli in Die Hard 2 e Fright Night - Il vampiro della porta accanto, è morto il 21 dicembre all'età di 82 anni.

La notizia è confermata a Variety dalla giornalista Erica Huntzinger. La causa della morte non è stata svelata, anche se l'annuncio funebre spiega che "è morto serenamente, circondato dalla famiglia".

In una dichiarazione, la moglie di Evans, Babe Evans, ha detto: "Siamo addolorati nel comunicare che Art è morto. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento. Si terrà una commemorazione a cui amici e familiari potranno partecipare in un secondo momento.".

La carriera

Nel corso della sua carriera, Art Evans ha partecipato a oltre 120 produzioni tra film e serie televisive.

Dopo aver esordito al Theater of Being di Frank Silvera di Los Angeles, ottenne un ruolo da protagonista nell'opera teatrale The Amen Corner, approdata a Broadway nel 1965. Uno dei suoi primi ruoli cinematografici accreditati è invece quello della prima vittima nel film di John Carpenter del 1983 Christine.

Successivamente, recitò al fianco di Adolph Caesar e Denzel Washington in A Soldier's Story. Il suo ruolo più noto è però quello di Leslie Barnes in Die Hard 2, pellicola in cui interpreta un impiegato della torre di controllo del traffico aereo che aiuta John McClane (Bruce Willis) a fermare i terroristi.

Evans è apparso anche in Spalle larghe, Riunione di classe, Aule turbolente e Raccolto amaro. In TV è apparso in M*A*S*H, Monk, X-Files e 8 sotto un tetto.