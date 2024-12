Cena di Natale, cosa sapere sullo show condotto da Antonella Clerici

Lunedì 23 dicembre, in diretta su Rai 1, andrà in onda Cena di Natale, il nuovo show condotto da Antonella Clerici.

Con superospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della cucina, il varietà unirà diversi temi. Ci sarà spazio per la musica, per le performance divertenti, per le ricette e per le regole di bon ton, grazie a interventi illustri e volti noti del piccolo schermo.

Gli ospiti di Cena di Natale

Cena di Natale darà inizio alle festività natalizie, in modo speciale.

In diretta dagli studi Rai di via Mecenate, a Milano, porterà sul piccolo schermo emozioni, risate e riflessioni sul significato del Natale, grazie ad ospiti d'eccezione. Tra loro Gianni Morandi e Stefano De Martino, una coppia inedita che si esibirà in una performance di musica e divertimento. E poi i dodici finalisti di The Voice Kids che, lo scorso venerdì, ha incoronato vincitrice la tredicenne Melissa Memeti. Ad accompagnarli ci sarà Paola Iezzi, giudice dell'ultima edizione di X Factor. Presenti anche Nek e Bianca Guaccero, vincitrice di Ballando con le Stelle 2024, e la comica Katia Follesa.