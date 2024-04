Belve, Antonella Clerici sul cantante che rifiutò il suo Sanremo

Al Sanremo di Antonella Clerici, molti cantanti hanno scelto di non andare. Il motivo? Un pregiudizio nei suoi confronti. Ospite di Belve nella puntata di martedì 23 aprile, la conduttrice ha svelato a Francesca Fagnani il nome di un cantante in particolare.

Antonella Clerici e il "sugo-gate"

Prima ancora che la puntata di Belve andasse in onda, già si parlava di Antonella Clerici e delle sue rivelazioni. Il motivo? La conduttrice, tra i volti più amati della televisione italiana, a Francesca Fagnani ha parlato della sua esperienza a Sanremo. E di come molti cantanti rifiutarono di partecipare all'edizione da lei condotta, per una sorta di pregiudizio (Antonella Clerici, che ha esordito come giornalista sportiva, ormai da anni conduce programmi di cucina ndr.). Un artista, addirittura, avrebbe detto: "Sa di sugo". Per la verità, tali parole le sono state riportate. Motivo per cui, spiega Antonella, se non è vero si scuserà. Ma, se è vero, si aspetta delle scuse. Chi è quell'artista? Luciano Ligabue. Un cantante che lei amava moltissimo, e forse per quello l'episodio la ferì tanto. Tuttavia, con un tweet, Ligabue ha smentito le voci. "Cara Antonella, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono", ha scritto il rocker. Che, con un video su Instagram, ha poi spiegato di aver detto di no alla sua edizione di Sanremo come ha detto di no a diverse altre edizioni. "Sanremo mi mette molta tensione: preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Mi dispiace solo che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me, e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine".