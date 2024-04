Fedez: "Il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara Ferragni"

Il rapper, la cui presenza a Belve è stata confermata tempo fa, ha parlato della crisi con la moglie. E non solo. Ha confermato che il caso Balocco, il cosiddetto " pandoro-gate ", su quella crisi ha influito. "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?", "Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?", lo ha incalzato la conduttrice. E, sebbene le risposte a queste domande non siano trapelate, è trapelata la sua reazione . Commovente, intima, emozionante . Poi, rispondendo a una domanda sui presunti tradimenti che Chiara avrebbe scoperto, si è lasciato andare a una considerazione sarcastica e provocatoria: "Fino a che ero sposato, ero gay , era tutto finto, tutta una copertura. Poi mi mollo e mi piace la f**a. Così, di punto in bianco".

L'infanzia, Muschio selvaggio e la musica

L'intervista di Fedez a Belve, tuttavia, non si è concentrata solamente sul rapporto e sulla crisi con Chiara Ferragni. Il rapper e imprenditore ha parlato anche della sua infanzia irrequieta, raccontando di aver tentato il suicidio quando aveva solo 18 anni per via delle droghe che assumeva. E ha parlato di un altro rapporto interrotto, quello col suo ex socio Luis Sal, tornato a condurre Muschio Selvaggio dopo l'addio di Fedez e Mr. Marra. Intanto, tornato da Miami, Fedez si è trasferito nel suo nuovo appartamento in zona Castello Sforzesco. Ed è tornato in studio di registrazione, per fare nuova musica. Quasi a voler tornare alle origini, come molti utenti - sotto i suoi ultimi post - gli hanno fatto notare.