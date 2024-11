Vincenzo Mollica elogia la conduzione di Stefano De Martino

Vincenzo Mollica ha parlato di Stefano De Martino in un video condiviso su Instagram: “Un artista che merita di essere ascoltato e sentito anche nel futuro”

Vincenzo Mollica ha parlato di Stefano De Martino in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il giornalista ha ripercorso la carriera del conduttore: da Bar Stella ad Affari Tuoi. Non si è fatta attendere la risposta di Stefano De Martino.

vincenzo mollica su stefano de martino: "mi piace il suo talento"

Vincenzo Mollica ha elogiato la conduzione garbata e divertente di Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi. Il giornalista ha dichiarato: “Da quando ho visto la prima puntata di Bar Stella non ho più smesso di seguire quello che combinava, in televisione e in teatro, Stefano De Martino. Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico da vero direttore d’orchestra”.

Vincenzo Mollica ha aggiunto: “Tutto si unisce insieme con garbo, con una educazione antica quasi e con una gentilezza che ti fa sentire vicino a tutti quelli che stanno lavorando per te in quel momento per farti sorridere”.