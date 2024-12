7/10 ©Ansa

Si può dare di più - Nel 1987, arrivò l’idea di un brano che esortasse alla solidarietà, probabilmente ispirato dalle alleanze di star mondiali che nel 1985 avevano portato a brani come Do they know it’s Christmas? e We are the world. Il brano fu scritto da Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi e Raf, vincitore del Festival di Sanremo 1987 nell'interpretazione dello stesso Umberto Tozzi con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi. Questa la frase più famosa: “Come fare non so, non lo sai neanche tu. Ma di certo si può dare di più”