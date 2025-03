4/13 ©Webphoto

Salvatore Esposito interpreta Slavko, uno dei membri dei Pantera. Ha anche una relazione complicata con Donnie, nei confronti del quale è sia amico, sia rivale. L'attore, diventato celebre per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra - La serie, ha anche recitato nella quarta stagione di Fargo e in film come Lo chiamavano Jeeg Robot. Sarà inoltre protagonista del film Maserati: The Brothers, dove interpreterà l'ingegnere Bindo Maserati

