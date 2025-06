Mariah Carey è tornata con il nuovo singolo Type Dangerous

Approfondimento Mariah Carey vince causa copyright di All I Want for Christmas Is You

Domenica 15 giugno Mariah Carey tornerà a esibirsi in Europa. Infatti, la cantante sarà tra gli headliner dell’edizione 2025 del Capital’s Summertime Ball, in scena allo Stadio Wembley di Londra. A ottobre e novembre previsti appuntamenti in Asia per festeggiare il ventesimo anniversario dell’uscita dell’album The Emancipation of Mimi contenente le hit It’s Like That e We Belong Together.