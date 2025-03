Unghie primavera 2025, colori e tendenze per la manicure di marzo

7/12 Immagine tratta dal profilo Instagram di @topcoatchronicles

DOLL POWER - La Barbie-mania non si esaurisce mai, specie per chi ama tutto ciò che è ultra femminile e non vuole rinunciare a un tocco girlish nel proprio look.

Il rosa è in cima alle richieste nei saloni di nail art in questo momento ma la sfumatura da scegliere deve raccontare qualcosa della propria personalità. Che ne dite di questo rosa da bambola dal finish glitterato (da applicare, magari, solo sulle tre dita centrali)?